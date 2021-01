Estádio Nilton Santos Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Publicado 11/01/2021 10:02

Rio - O Fluminense não terá o Maracanã para mandar seus jogos nas próximas rodadas do Brasileirão. O estádio será entregue ainda nesta semana à Conmebol, que iniciará a preparação para a final da Libertadores, marcada para o dia 30 deste mês.

A diretoria tricolor já escolheu onde mandará seus jogos durante este período. A partida contra o Sport, no próximo sábado, será disputada no Estádio Nilton Santos. Já o duelo contra o Botafogo, marcado para o dia 23, acontecerá em São Januário. Os locais, inclusive, já estão confirmados no site da CBF.

A escolha do Nilton Santos é vista como natural, uma vez que o Fluminense já recorreu ao estádio em outras oportunidades neste ano. Segundo o site "GE", o estádio só não foi o escolhido para a partida contra o Botafogo pelo fato de o Glorioso ser o dono do estádio, o que configuraria inversão de mando, que ´´e proibido pela CBF.

A ausência do Maracanã no período que antecede a final da Libertadores já era algo previsto desde que o estádio foi escolhido como sede da final. A Conmebol entende que o tempo é necessário para preservar o gramado, planejar a segurança e fazer a decoração.