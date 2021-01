Hudson Lucas Merçon/fluminense

Rio - Hudson tem contrato com o Fluminense até fevereiro, quando acaba o Campeonato Brasileiro, e é uma vontade do clube e do jogador estender esse vínculo, no entanto, no caminho está o São Paulo, dono dos direitos do atleta.

Emprestado ao Fluminense, o vínculo do atleta com o clube paulista vai até dezembro deste ano, para seguir no Flu, as partes precisam chegar a um acordo.



"Eu só tenho que agradecer ao Fluminense. O clube me abraçou de uma forma muito melhor do que eu esperava, os profissionais, jogadores. Está chegando o finalzinho do contrato. Se fosse uma escolha minha, eu gostaria de continuar. Esse ano de 2021 vai ser promissor e seria uma vontade minha, mas infelizmente não depende só de mim, nem do Fluminense, nem só do São Paulo, com o qual tenho contrato. É um conjunto de fatores que na hora certa todos vão sentar e escolher o melhor para todos", disse ao portal "NetFlu".



Inicialmente, Hudson chegou emprestado ao Fluminense até o fim de 2020. Por conta da pandemia do novo coronavírus, que alterou o calendários das competição, o clube carioca e o São Paulo chegaram a um acordo de que o volante poderia ficar até fevereiro.