Publicado 11/01/2021 13:39

Rio - O Fluminense informou que o atleta Marcos Paulo está com dores no pé direito e não viajará para São Paulo com o restante do elenco. A equipe enfrenta o Corinthians, na quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atleta que não entrou no clássico contra o Flamengo, permanecerá no Rio de Janeiro tratando das dores. Além dele, Paulo Henrique Ganso, que passou por uma cirurgia de apêndice e Felippe Cardoso, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, desfalcarão a equipe.



Quem volta para a equipe é o meio campista Nenê. O veterano de 39 anos, ficou de fora dos relacionados na última partida do Fluminense, após ser diagnosticado com uma gastroenterite. Ele já treinou com a equipe e está à disposição de Ailton.

Marcão, que se recupera da Covid-19, ainda segue fora da equipe.