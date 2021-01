Michel Araújo Lucas Merçon/Fluminense

Rio - Michel Araújo será o principal responsável por guiar o meio-campo do Fluminense na partida desta quarta-feira, contra o Corinthians, às 21h45, na Neo Química Arena. O uruguaio, que quase marcou um golaço no clássico contra o Flamengo, vem tendo boas atuações jogando mais adiantado.

Diante deste cenário, o meia Nenê, artilheiro da equipe na temporada, deve seguir no banco de reservas. Michel vem ocupando bem a posição do camisa 77 e, por tanta, a tendência é que ele seja mantido na função.

Nenê não está nada satisfeito com a situação. O meia se irritou ao ser sacado do time, o que não foi visto com bons olhos pela comissão técnica. Diante do cenário, Marcão e Aílton optaram por mantê-lo fora do time.

Para o confronto, o Tricolor terá apenas três desfalques: Marcos Paulo, com dores no pé, Ganso, que se recupera de apendicite, e Felippe Cardoso, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.