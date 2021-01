Fred - 10/10/2020 - Fluminense treina esta manhã no CT Carlos Castilho LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por MH

Publicado 12/01/2021 18:19

Cheio de gás após a importante vitória no clássico com o Flamengo (2 a 1, de virada, na rodada passada), o Fluminense visita o Corinthians nesta próxima quarta-feira, em São Paulo, confiante no bom retrospecto contra o Timão: quatro vitórias nos últimos quatro compromissos pelo Campeonato Brasileiro. Se fizer a quina, o clube das Laranjeiras dará um enorme passo rumo à zona de classificação para a Libertadores.

Com 43 pontos e na sétima colocação, a equipe tricolor tem neste momento 9% de chances de se classificar para a principal competição do futebol sul-americano, segundos os cálculos do site Infobola, do matemático Tristão Garcia. Já o Timão — décimo colocado, com 39 pontos — é concorrente direto com apenas 2%.

Em 2019, em Itaquera, Evanilson marcou duas vezes no triunfo por 2 a 1 e colocou o Fluminense na Copa Sul-Americana. Antes, em setembro, o Time de Guerreiros bateu o Corinthians por 1 a 0, em Brasília, e, pelo Brasileirão de 2018, levou a melhor por 1 a 0 no Maracanã.