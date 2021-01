Fluminense divulga lista de relacionados para partida contra o Corinthians Reprodução

Rio - O Fluminense divulgou a lista de relacionados para o confronto contra o Corinthians, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena. Dentre os relacionados, está a volta de Nenê.

O veterano de 39 anos e artilheiro do clube na temporada com 21 gols, não ficou nem no banco de reservas quando o Tricolor pegou o Flamengo, na última quarta-feira. O meia foi diagnosticado com uma gastroenterite e desfalcou a equipe.



Apesar da volta do atleta, o Fluminense vai com alguns desfalques para a partida. Marcos Paulo, alegando dores no pé direito, Felippe Cardoso, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Paulo Henrique Ganso, que se recupera de uma cirurgia de apêndice, estão fora da partida desta quarta. Luiz Henrique também não foi relacionado.

Além deles, o clube das Laranjeiras vai à campo sem o treinador Marcão, que se recupera da Covid-19. Aílton comandará o Fluminense à beira do campo.