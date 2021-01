Ailton LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

São Paulo - A goleada para o Corinthians foi a maior que o Fluminense já sofreu no duelo contra o clube paulista. Ao fim do jogo, o sentimento era de tristeza durante a coletiva de Ailton, auxiliar de Marcão, que novamente substituiu o treinador, afastado pela Covid-19. O ex-jogador afirmou que a equipe precisa tirar lições do resultado péssimo em São Paulo.

"Uma noite para apagarmos da história do Fluminense, mas para tirar muitas lições. Para que não cometamos mais os erros. É muito triste um time que vem de uma vitória tão importante sobre um rival tomar de cinco hoje Temos que analisar bem onde foram os erros. Sabemos que temos que levantar a cabeça dos atletas porque já temos jogo sábado. Pensar grande para ganharmos o Sport", disse.



O resultado também fez o Fluminense voltar a perder por cinco gols de diferença, algo que aconteceu pela última vez em 2005, quando o Tricolor foi goleado por 6 a 1 para o Paraná, no Campeonato Brasileiro. Ailton teve dificuldades de explicar o que levou a equipe carioca a sofrer tamanha derrota.

"A resposta fica até difícil. Fizemos contra o Flamengo um segundo tempo muito bom. E viemos para um confronto direto e não tivemos uma resposta nos dois tempos. Sem dúvida que o sentimento é de muita tristeza. O Fluminense é um time gigante. Nós respeitamos muito o Corinthians, mas não era para tomarmos uma goleada como essa", disse.