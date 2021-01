Por O Dia

Publicado 17/01/2021

Rio - O goleiro do Fluminense, Muriel, recebeu alta hospitalar neste domingo. O arqueiro havia sofrido uma concussão durante o treino, na última sexta-feira, em decorrência de uma forte bolada no rosto. Ele ficou em observação em um hospital na Barra da Tijuca, e foi liberado nesta manhã. Se tudo der certo, a previsão é de que terça ele se reapresente no clube.

O jogador, de 33 anos, realizou exames após o acidente que descartaram lesões neurológicas e na coluna cervical. Por orientação médica, precisou dormir mais duas noites no hospital.



Muriel chegou ao Fluminense em 2019 e se tornou titular da equipe tricolor. Ele permaneceu como titular da equipe nesta temporada sob o comando de Odair Hellmann. Com a saída do treinador rumo ao futebol árabe, o goleiro acabou preterido por Marcos Felipe nos últimos jogos, sob o comando de Marcão.