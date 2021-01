Por MH

Após a importante vitória do Fluminense sobre o Sport (1 a 0, no último sábado, no Estádio Nilton Santos), os veteranos Fred e Nenê aproveitaram o canal oficial do Tricolor das Laranjeiras no Youtube para colocar um ponto final em uma polêmica. Nas últimas semanas, boatos davam conta de que o grupo de jogadores estava rachado. De lado, os que são mais próximos do atacante, contra os chegados ao apoiador.

No vídeo, que foi gravado nos bastidores depois da partida, os atletas dois aparecem se abraçando e, de forma irônica, encarando-se como numa briga. Com 46 pontos, o Fluminense aparece na sétima colocação e está firme por uma briga na Libertadores.