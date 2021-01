Destaque da partida, Marcos Paulo comemora um de seus gols Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 20:24

Rio - Considerado a maior revelação da 'fábrica' em Xerém depois de Gerson, Marcos Paulo frustrou os planos da diretoria de concretizar a maior venda da história do clube. Com contrato até o fim de junho, o atacante tem uma negociação encaminhada para defender o Atlético de Madrid, da Espanha, e pode deixar o Fluminense de graça. A informação foi inicialmente revelada pelo site 'Goal'.

Na Europa, Lucas Mineiro, empresário de Marcos Paulo, é quem conduz as avançadas tratativas com o clube espanhol. Após seguidas recusas às ofertas de renovação do tricolor, resta a dúvida se a joia deixará o clube de graça, no meio do ano, ou será recompensado caso o libere imediatamente. Livre para assinar um pré-contrato, o atacante, de 19 anos, estava no radar de clubes da Espanha, França e Itália.



Empolgado com a possibilidade de defender o gigante espanhol, Marcos Paulo começou a seguir o possível novo clube, assim como os brasileiros Felipe e Renan Lodi e o uruguaio Luis Suárez. Com o clima de suspense no ar, Marcos Paulo não foi relacionado para enfrentar o Coritiba, nesta quarta-feira, no Couto Pereira, pela 30ª rodada do Brasileiro. A despedida pode ter acontecido no Fla-Flu do dia 6 de janeiro. Com multa rescisória no valor de 45 milhões de euros (cerca de R$ 288 milhões), a promessa pode deixar as Laranjeiras sem custos.