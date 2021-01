Marcão MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Por Lance

Publicado 23/01/2021 10:33

Rio - O técnico Marcão tem uma baixa no setor ofensivo do Fluminense para o Clássico Vovô. Na manhã deste sábado, a assessoria do Tricolor das Laranjeiras informou que o atacante Felippe Cardoso testou positivo para Covid-19 e, com isto, não atuará neste domingo, diante do Botafogo, às 20h30.

O jogador de 22 anos já cumpre isolamento em relação ao restante do grupo, conforme está previsto no protocolo. A equipe já lidou com dois surtos de Covid-19 no decorrer do Brasileiro-2020.



O Fluminense está com 47 pontos em 31 partidas na competição e busca, no clássico, se aproximar do pelotão da frente na competição nacional.