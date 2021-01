O atacante Felippe Cardoso postou vídeo antivacina Reprodução

Por MH

Publicado 23/01/2021 19:56

Vetado do clássico com o Botafogo depois de ser diagnosticado com o novo coronavírus, o atacante Felippe Cardoso pagou pelo negacionismo. Alguns antes de receber o resultado positivo do seu teste, o jogador deu uma compartilhada em um vídeo nas redes sociais "aplaudindo" a fala de um palestrante que questionava o surgimento da vacina para a doença.

Felippe Cardoso era o mais cotado para ser o substituto de Fred, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, no jogo deste próximo domingo, às 20h30, em São Januário.