Por MH

Publicado 29/01/2021 19:02

Com um pré-contrato assinado para defender o Atlético de Madrid, da Espanha, no meio deste ano, Marcos Paulo ensaia seus últimos passos como jogador do Fluminense. Apesar de o negócio não render nada aos já esvaziados cofres tricolores, pelo menos o clube poderá contar com o mecanismo de solidariedade da Fifa, que é uma compensação às equipes "por cumprirem seu papel de treinar e educar jovens jogadores".

O Tricolor das Laranjeiras estima receber cerca de 500 mil euros por isso. A compensação é paga a cada vez que um jogador de até 23 anos é transferido. O vínculo de Marcos Paulo com o Flu expira em 30 de junho.