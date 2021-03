Por O Dia

Publicado 07/03/2021 18:09

Pedro Rangel - Indeciso no segundo gol da Portuguesa, o goleiro não fez boa partida. Nota 3,0



Daniel Lima - Deu muito espaço pela direita e não conseguiu ajudar o Fluminense a impedir a derrota por 3 a 0 para a Portuguesa. Nota 3,0

Higor - Atuação abaixo na defesa do Fluminense. Perdido na marcação, não conseguiu parar o ataque da Lusa. Nota 3,0

Rafael Ribeiro - Péssima partida. O zagueiro perdeu o tempo da bola no segundo gol da Portuguesa. Nota 2,0

Metinho - Entrou aos 21 minutos e não teve participação efetiva no jogo. SEM NOTA

Raí - Assim como o restante dos defensores, fez uma partida abaixo do esperado e não conseguiu parar o ataque adversário. Nota 3,0

André - Não conseguiu fazer uma boa ligação da defesa com o ataque e cometeu erros na marcação. Nota 3,5

Caio Vinicius - Deixou a desejar e deu espaço para o setor ofensivo da Portuguesa. Nota 3,5

Ganso - De volta aos gramados após uma cirurgia de apendicite, o meia criou boas chances no primeiro tempo. Porém, caiu demais de rendimento na etapa final e viu a Portuguesa dominar o jogo. Nota 3,5

Gabriel Teixeira - Criou boas chances no primeiro tempo, mas não manteve o ritmo e foi substituído aos 12 minutos da etapa final. Nota 4,0

Matheus Martins - Entrou com vontade e arriscou chutes de fora da área. Todos sem perigo real de gol. Nota 5,0

John Kennedy - Fez boas jogadas no primeiro tempo e perdeu grande oportunidade de empatar o jogo antes do intervalo. Caiu de produção na etapa final e foi substituído. Nota 4,0

Alexandre Jesus - Não entrou inspirado e não conseguiu mudar o panorama do jogo. Nota 4,0

Samuel - Perdeu um gol inacreditável no fim do primeiro tempo que poderia ter mudado a história do jogo. Nota 3,0

Nascimento - Com a vitória da Portuguesa encaminhada, o volante entrou no lugar do atacante Samuel e ajudou a fechar os espaços na intermediária. Nota 4,0

Aílton Ferraz - Apesar dos desfalques, o Fluminense poderia ter jogado melhor diante da Portuguesa. As substituições feitas pelo treinador não surtiram efeito. Nota 3,0