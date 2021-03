Lara fez o gol da vitória tricolor nas Laranjeiras Adriano Fontes/Divulgação

Publicado 13/03/2021 16:33

O Fluminense saiu na frente do Internacional na final do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. Neste sábado (13), o Tricolor venceu por 2 a 1, nas Laranjeiras, com um gol marcado aos 43 minutos do segundo tempo. O duelo de volta, em solo gaúcho, será no próximo sábado (20), às 10h.

Pelo Fluminense, a meio de campo Sabrina marcou logo aos nove minutos da etapa inicial. Pouco depois, aos 11, Kailane fez pelo Internacional e deixou tudo igual. Ma Lara Dantas balançou a rede em cobrança de falta, quando a partida parecia definida.



A comissão técnica da Seleção Brasileira feminina, incluindo a treinadora Pia Sundhage, acompanhou a partida.



O Fluminense agora joga pelo empate. Caso o Internacional vença em casa, independentemente do placar, o título será decidido nos pênaltis.