Publicado 16/03/2021 14:39

Rio - Em busca de nomes para o ataque para a próxima temporada, o Fluminense teve o nome de Eduardo Sacha na sua pauta. No entanto, de acordo com o presidente do clube carioca, o Atlético-MG não deseja se desfazer do jogador de 29 anos.

"Assim que pensamos no nome do Sasha, contatamos o representante, que nos informou que o Atlético MG não negociaria o atleta em hipótese alguma para o Fluminense. De lá pra cá não houve nenhum outro contato, seja com o representante, seja com o clube", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com"

A possível negociação do jogador com o Fluminense fez com que alguns rumores a respeito de um suposto envolvimento envolvendo a ida do zagueiro Nino para o Atlético-MG chegou a ser ventilada. O presidente descartou que o defensor possa estar envolvido em qualquer transação destes moldes.



"Não oferecemos jogadores. Mesmo que houvesse qualquer negociação, o nome do Nino jamais seria oferecido por nós. Ele é um dos nossos jogadores mais importantes do elenco e contamos com ele para toda a temporada", disse.

Eduardo Sasha, de 29 anos, tem passagens por Internacional e Santos. O jogador, que atualmente defende o Atlético-MG, chegou a ser ventilado no Fluminense em outros anos. Na última temporada, o atacante fez dez gols em 36 jogos pelo Galo.