Por O Dia

Publicado 23/03/2021 19:41

Rio - Com passagem por grandes clubes do futebol brasileiro, o lateral Carlinhos acertou com uma nova equipe. Nesta terça-feira, o jogador de 34 anos acertou com o Maringá para a sequência do Campeonato Paranaense. O atleta estava sem clube desde o fim de 2019, quando deixou o CSA e afirmou quase ter encerrado a carreira, mas viu força nos filhos, Vicente e Miguel, para retomar a carreira.

"Passa um monte de coisa na cabeça. Será que eu preciso voltar? Eu quase parei de jogar, essa é a verdade, passei por alguns problemas durante esse ano, que serviram para eu ajeitar algumas coisas", disse Carlinhos. Revelado pelo Santos, o jogador também somou passagens por Cruzeiro, Fluminense, São Paulo e Internacional. Pelo Tricolor Carioca, foi bicampeão brasileiro, em 2010 e 2012.