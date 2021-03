Bacaxá - 23/03/2021 - .Estádio Elcyr Resende de Mendonça..Fluminense enfrenta o Boavista esta noite em Bacaxá pela 5ª rodada do Campeonato Carioca 2021 - Taça Guanabara LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por MH

Publicado 23/03/2021 20:55

Considerado uma das grandes revelações das divisões de base do Fluminense, o atacante John Kenney, que fez o segundo gol tricolor nos 2 a 0 sobre o Boavista, na noite desta terça-feira, em Bacaxá, celebrou o fato de ter balançado as redes pela primeira vez na atual temporada. Com o resultado, o time das Laranjeiras já o terceiro colocado do Campeonato Carioca, com nove pontos, e já mira a liderança.

"Importante (o gol marcado). Não estava vindo de boas atuações nas últimas partidas pelo Fluminense. O gol é importante para dar confiança. Tentar seguir agora para continuar bem e ajudar a equipe no campeonato", destacou o jogador depois da partida.