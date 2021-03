Marcos Felipe Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 19:06

Rio - Destaque do Fluminense desde o último Campeonato Brasileiro, o goleiro Marcos Felipe ganhou elogios de um ex-jogador da posição. Arqueiro do Tricolor na década de 80, Paulo Goulart citou a simplicidade do titular da equipe carioca nas defesas. Com contrato até julho de 2022, o jogador já começou as conversas com a diretoria em busca da renovação.

"Uma das principais características do Marcos Felipe é a simplicidade nas defesas. Aprendemos isso desde cedo no Fluminense. A torcida tricolor sempre incentivou os jogadores de base, é um grande mérito da nossa torcida. Tenho certeza que continuará apoiando o Marcos Felipe", disse o ex-goleiro do Fluminense, em entrevista à 'Rádio Brasil'.