Caio Henrique foi um dos principais destaques do Fluminense em 2019 Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 22:30

Rio - Destaque do Fluminense em 2019, quando a equipe era comandada por Fernando Diniz, o lateral Caio Henrique, que hoje atua no Mônaco, falou sobre a relação que ainda mantém com o Tricolor. Em entrevista concedida durante uma ação da Samba Digital e Clubhouse, o atleta afirmou que ainda acompanha os jogos do time carioca e aproveitou para elogiar Odair Hellmann e Marcão, ex-técnicos do time.

"Marcão é simples e tranquilo. É um ídolo. Tinha muito respeito por ele e por tudo que ele fez. Por ele ser simples e ter esse carisma, o trabalho se torna mais fácil. As equipes abraçam melhor e mais rápido. Sobre o Odair, não tive oportunidade, mas tem história enorme. Deixei amigos no Flu e continuo torcendo pelo Fluminense. Foi uma grande temporada, do Odair e do Marcão. E agora, boa sorte!", disse.