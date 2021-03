Fred vibra após fazer o primeiro gol e abrir o caminho para a vitória do Fluminense Lucas Merçon/fluminense

Por Lance

Publicado 28/03/2021 10:45

Rio - O resultado pode não ter sido bem o que o Fluminense esperava na derrota por 3 a 2 para o Volta Redonda, na última sexta-feira. Mas a partida em Bacaxá marcou o retorno de praticamente todos os jogadores titulares ao time. Entre eles, Fred, que balançou a rede duas vezes para o Tricolor. Agora, o camisa nove está a apenas cinco gols de distância de Orlando Pingo de Ouro, segundo maior artilheiro da história do Flu.



Fred tem 179 gols marcados, enquanto Orlando soma 184. Vale lembrar que, em jogos oficiais, o atual centroavante do Fluminense já é o líder neste quesito, superando Waldo (319 no total, 149 oficiais). Além disso, o camisa 9 mantém a liderança com folga como maior artilheiro do Século XXI (Magno Alves, o segundo, tem 63), do Campeonato Brasileiro, com 97 gols, e da Copa do Brasil, com 17.



Com 317 jogos, Fred ainda está distante do top-10 de atletas que mais atuaram com a camisa do Fluminense na história. Para se ter ideia, Waldo, o décimo colocado, tem 403 jogos. O atacante tem planos de pendurar as chuteiras quando se encerra seu contrato com o Flu, no meio do ano que vem, na data de aniversário do clube.

IMPORTÂNCIA PARA O TIME



Fred reestreava pelo Fluminense há exatos nove meses contra o próprio Volta Redonda, que naquela ocasião também colocou água no chope e venceu por 3 a 0, no Nilton Santos, na primeira partida após a paralisação do futebol. Quando se analisa, é inegável a evolução do atacante ao longo desta segunda passagem pelo Flu, especialmente na parte física. Nessa sexta rodada do Carioca, jogando pela primeira vez na temporada, ele marcou dois gols, mas acabou perdendo chances que não costuma desperdiçar.



Portanto, para além dos recordes, o camisa 9 vem provando que, mesmo aos 37 anos, pode ser um importante fator para o Tricolor ao longo de uma temporada que será complicada, especialmente pela disputa da Libertadores. Entretanto, o alerta está ligado: é preciso encontrar um reserva à altura do ídolo e capitão. Isso porque Fred não poderá atuar em todos os jogos do ano, como não fez no último Brasileirão.



Por isso, a diretoria precisará intensificar a busca por alternativas no mercado. Faltando menos de um mês para a Libertadores, o Tricolor já teve Samuel e Paulo Henrique Ganso na posição, mas nenhum dos dois conseguiu render o que era esperado no primeiro momento.



O Fluminense volta à campo na próxima terça-feira, em duelo contra o Vasco, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O clássico será disputado no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 21h35.



VEJA A LISTA DE ARTILHEIROS DO FLUMINENSE:



1º - Waldo – 319 gols

2º - Orlando Pingo de Ouro – 184 gols

3º - Fred – 179 gols

4º - Hércules – 165 gols

5º - Telê Santana – 164 gols

6º - Harry Welfare – 161 gols

7º - Russo – 149 gols

8º - Preguinho – 128 gols

9º - Washington – 124 gols

9º - Magno Alves – 124 gols

11º - Ézio – 119 gols