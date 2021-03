Léo Moura, seu filho e Fred LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por Lance

Publicado 28/03/2021

Rio - Depois de fazer sucesso nas redes sociais vestindo a camisa do Fluminense, o ex-lateral-direito Léo Moura levou o filho, Lucca Moura, ao treinamento do Tricolor no CT Carlos Castilho, neste domingo. O pequeno torcedor assistiu a atividade comandada por Roger Machado e conheceu alguns jogadores, como os veteranos Fred e Nenê.





O convite foi feito pelo presidente Mário Bittencourt. Em postagem nas redes sociais, o ex-jogador agradeceu a recepção do clube e dos dois atletas. Ele terminou brincando: "será que consigo reverter?".



Há uma semana, o jogador publicou imagens de Lucca com a camisa branca do Flu brincando que o filho tem "personalidade forte". O vídeo chamou a atenção, já que Léo fez história atuando justamente pelo rival, o Flamengo.