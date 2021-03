Jean Pyerre Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 22:30

Rio - Especulado no Fluminense, o meia Jean Pyerre segue com futuro indefinido para a sequência da temporada 2021. De acordo com o 'Globoesporte.com', o jogador não irá defender o RB Bragantino, como havia sido ventilado nos últimos dias. Ainda segundo o portal, o clube paulista também não tinha intenção de contratar o jogador do Grêmio.

Destaque do clube gaúcho na última temporada, Jean Pyerre ficou com a permanência comprometida na equipe após viralizar um vídeo onde o jogador critica a preparação do técnico Renato Gaúcho. Por conta do episódio, o atleta pode ser emprestado pelo Tricolor. O meia tem contrato com o Grêmio até o fim de 2023 com multa rescisória de R$ 552 milhões.