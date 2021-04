Calegari Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 20:46

Rio - Um dos destaques do Fluminense na última temporada, o lateral-direito Calegari está na mira de clubes do futebol brasileiro e do exterior. Apesar dos holofotes na promessa, o Tricolor afirmou não recebeu nenhuma proposta ou sondagem de nenhum clube pelo jogador.

Calegari teve seu contrato estendido pelo Fluminense até 2025, com multa de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 268 milhões). O jogador de 19 anos chegou ao clube aos 12 e já teve participação em várias seleções de base. Pelo profissional, o lateral atuou em 27 jogos e ainda não balançou as redes.