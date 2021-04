Rio, 24/10/2018 - O jogador Matheus Alessandro durante a partida entre Fluminense x Nacional-URU no Estádio Nilton Santos (Engenhão), válida pelas Quartas de Final da Copa Sul-Americana. Foto - Mailson Santana / Fluminense F.C. Mailson Santana / Fluminense F.C.

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 21:30

Rio - Após deixar o Fluminense em janeiro por término de contrato, o atacante Matheus Alessandro está de clube novo. Nesta sexta-feira, o jogador de 24 anos foi anunciado pelo Atibaia-SP. No ano passado, o atleta atuou pelo Botafogo-SP, mas fez apenas oito partidas. Em 2019, atuou pelo Tricolor e pelo Fortaleza, onde jogou 16 partidas, sem marcar gols.

Revelado pelo Fluminense, teve o primeiro como profissional do clube carioca em 2017, quando jogou 20 partidas e marcou um gol, em clássico contra o Botafogo. No ano seguinte, fez 36 jogos, sem balançar as redes. Novo clube do atacante, o Atibaia-SP é o mesmo clube que revelou Robinho, ex-jogador do Tricolor que não somou passagem de destaque na equipe.