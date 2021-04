Fred comemora o primeiro gol do Fluminense contra o Fortaleza. Apesar da vitória de 2 a 0, Tricolor das Laranjeiras ficou em 5º lugar Lucas Merçon/fluminense

Rio - O atacante Fred está perto de atingir marcas importantes. De acordo com levantamento feito pelo site "GE", o camisa 9 está a dois gols de atingir os 400 na carreira e a quatro de assumir a vice-artilharia da história do Fluminense.

Dos 398 gols marcados por Fred na carreira, a maioria foi marcada pelo Fluminense, clube onde se tornou ídolo. Foram 180 bolas na rede. Em segundo, bem distante, vem o Cruzeiro, com 81 gols marcados.

GOLS DE FRED NA CARREIRA:

180 gols pelo Fluminense

81 gols pelo Cruzeiro

43 gols pelo Lyon

42 gols pelo Atlético-MG

34 gols pelo América-MG

18 gols pela Seleção Brasileira

Com este número, Fred está cada vez mais perto de se tornar o vice-artilheiro da história do Fluminense. Ele está a apenas quatro gols de Orlando Pingo de Ouro, que defendeu o Tricolor entre os anos de 1945 e 1953. Na liderança isolada, muito distante, está Waldo, com 319 gols.

ARTILHARIA DO FLUMINENSE:

Waldo - 319 gols em 403 jogos (1954-1961)

Orlando Pingo de Ouro - 184 gols em 310 jogos (1945-1953)

Fred - 176 gols em 312 jogos (2009-2021)

Hércules - 165 gols em 176 jogos (1935-1942)

Telê - 164 gols em 559 jogos (1950-1961)

Fred terá mais uma oportunidade de atingir suas marcas na próxima terça-feira, contra o Macaé, às 21h35, em Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca.