Em situação incômoda no Campeonato Carioca, ocupando apenas a sexta colocação na tabela, o Fluminense tenta se recuperar contra o lanterna Macaé nesta terça-feira, às 21h35 no Raulino de Oliveira. Para isso, os titulares buscam a primeira vitória na temporada, contando com a melhora no desempenho após duas decepcionantes partidas.

Ainda devendo atuações convincentes, o Tricolor também se vê obrigado a vencer para não se complicar na competição e ficar sob risco de eliminação precoce. Afinal, depois de terça-feira faltarão três rodadas para o fim da primeira fase.



Mas a questão do desempenho também é outro fator importante pensando na Libertadores. Com muitos erros ofensivos e, principalmente, defensivos na derrota por 3 a 2 para o Volta Redonda e no empate em 1 a 1 com o Vasco, o Fluminense ainda busca se encontrar com os titulares sob o comando de Roger Machado. Por isso, mudanças estão previstas para buscar um maior equilíbrio entre os setores e retomar o caminho das vitórias ( as três conquistadas sem sete jogos foram com reservas).

Afinal, o Fluminense ainda não se mostrou aquela equipe compacta que conseguiu uma vaga direta na Libertadores com o quinto lugar no Brasileirão. E Roger vem testando opções para isso. A principal delas é a entrada de Wellington no meio de campo, para liberar Martinelli para chegar mais à área. Com isso, Yago ou Lucca pode deixar a equipe. Ou até mesmo os dois, caso o treinador opte por Gabriel Teixeira no ataque. Outra possibilidade é mexer na lateral esquerda.



Mas a principal mudança para dar mais força defensiva é a estreia de Luccas Claro. Recuperado de dores na coxa esquerda, o zagueiro fará dupla com Nino. O time deve ir a campo com: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio (Danilo Barcelos); Wellington (Yago), Martineli e Nenê; Luiz Henrique, Lucca (Gabriel Teixeira) e Fred.