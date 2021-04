David Duarte Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 10:59 | Atualizado 06/04/2021 11:00

Rio - Principal opção para reforçar a defesa do Fluminense, o zagueiro David Duarte está cada vez mais distante de deixar o Goiás em 2021. Em entrevista ao portal "NetFlu", o vice-presidente do Conselho Deliberativo do clube goiano, Edminho Pinheiro, afirmou que o Esmeraldino conta com o jogador para a disputa da atual temporada.

"Não, até porque o David não está à venda. Nós contamos com o David para Campeonato Brasileiro da Série B. Ele é o principal jogador nosso. A gente só o vende se não tiver outras condições. Mas tem que pagar aquilo que o Goiás precisa ou que o Goiás quer. Para você ter noção, o David pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, mas o ano que vem está livre. Não precisa comprar. Foi o mesmo caso do Léo Sena e o Atlético-MG resolveu comprar", afirmou.

Publicidade

O dirigente ainda afirmou que o Fluminense não chegou a fazer qualquer oferta oficial pelo jogador. De acordo com o Edminho, o empresário Eduardo Uram, que cuida dos interesses do atleta, que o procurou para falar do interesse do clube das Laranjeiras.



Publicidade

"Eu não posso saber porque eu nunca conversei com ninguém do Fluminense. Se a proposta do Fluminense for só essa, o David pode jogar no Fluminense a partir de janeiro de 2022. O Goiás tem recebido muitas consultas, mas nenhuma proposta oficial além da que foi feita pelo Flu por intermédio do Uram", disse.



O dirigente do Goiás fez questão de ressaltar que a relação entre os dois clubes é boa. Além disso, ele afirmou que possui uma amizade particular com Fred, centroavante e ídolo do Fluminense.

"Eu sou amigo particular do Fred, tenho relacionamento com ele. O Fluminense é um clube co-irmão do Goiás, mas o Goiás só não pode liberar um jogador do nível do David pelo que estão querendo. Se não fosse o pouco tempo de contrato, a gente sequer ouviria", concluiu.