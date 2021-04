Kayky, de 17 anos, marcou o primeiro gol como profissional em sua estreia como titular no Fluminense Lucas Mercon/Fluminense F.C.

Volta Redonda - Uh, vem que tem... Sim, teve 'moleque' de Xerém em ação, mas a experiência esteve em ação na vitória do Fluminense sobre o lanterna Macaé por 4 a 0, na noite desta terça-feira, no Raulino de Oliveira, pela oitava rodada da Taça Guanabara. Kayky, de 17 anos, não desperdiçou a chance em sua estreia como titular no Fluminense e deixou a sua marca, assim como Fred, que marcou o 399 gol da carreira. De falta, Nenê fez o belo gol de falta e Ganso, no fim, fizeram os outros gols que levaram o Tricolor de volta ao G-4, agora em quarto lugar, com 13 pontos.

Com o reforço de Luccas Claro, único titular que ainda não havia estreado na temporada, Roger Machado colocou em ação o melhor do Fluminense, mas não abriu mão de apostar em Kayky, novidade no lugar de Lucca. Já negociado com o Manchester City, da Inglaterra, numa negociação estimada em R$ 65 milhões, a joia da geração dos 'sonhos' mostrou a que veio no primeiro minuto de bola rolando, obrigando Jonathan Ribeiro a fazer boa defesa.

Posicionado na direita, Kayky roubou a cena em mais uma noite marcada pela contagem regressiva de Fred pelo gol de número 400 na carreira. O frescor da juventude do atacante, 20 anos mais novo do que o ídolo tricolor, fez toda a diferença. Ao lado de Luiz Henrique, de 20 anos, ditava o ritmo na frente.

Luiz Henrique teve um gol anulado, mas, aos 23 minutos, descolou o passe que originou o gol de Kayky, o primeiro como profissional, com um toque na saída de Jonathan. Apesar do placar econômico, a promissora atuação da revelação valeria o ingresso num cenário livre da pandemia do novo coronavírus.

No segundo tempo, o show foi dos veteranos. Aos 18, Fred aproveitou o passe de Martinelli para acertar um chute seco, no canto direito de Jonathan: gol de número 399 na carreira e 181 com a camisa tricolor. Com o jogo mais aberto, o Macaé chegou a criar situações de perigo, mas o terceiro do Fluminense parecia mais perto.

Com o atuação sólida, Roger Machado sacou Kayky para a entrada de Gabriel Teixeira, outra joia da base, e reforçou o meio de campo com Wellington no lugar de Yago. O treinador indicava um descanso para os medalhões. Nenê aproveitou os últimos minutos em campo para encerrar o jejum de 224 do Fluminense sem gols oriundos de cobrança de falta, com um golaço, aos 33. No fim, Ganso, mostrou oportunismo para fechar o placar na sobra após cobrança de escanteio, aos 46 minutos: 4 a 0.

MACAÉ X FLUMINENSE



Local: Estádio Raulino de Oliveira

Árbitro:

Philip Georg Bennett

Gols: 1º tempo - Kayky (23 minutos). 2º tempo - Fred (18 minutos), Nenê (33 minutos) e Ganso (46 minutos)

Cartões amarelos: Patrick; Egídio

Cartões vermelhos:

Público: Jogo com os portões fechados



Macaé: Jonathan Ribeiro, Rossales, Álvaro, Patrick e Wagner Carioca; Helton Matheus, Marquinho e Júnior Araújo; Kaique (Pedro), Ronan (Edy) e Lopeu (Alemão). Técnico: Dário Lourenço



Fluminense: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago (Wellington) e Nenê (Ganso); Luiz Henrique (Caio Paulista), Kayky (Gabriel Teixeira) e Fred (Lucca). Técnico: Roger Machado