Rio - A goleada sobre o Macaé colocou o Fluminense novamente entre os quatro primeiros do Campeonato Carioca. Ao fim da partida disputada em Volta Redonda, o treinador Roger Machado elogiou a atuação da equipe tricolor que pela primeira vez no torneio conseguiu vencer algum jogo por um placar tão elástico.

"Salientei para os atletas no intervalo ou, melhor, no final do jogo, mais do que resultado foi o que nós produzimos. Não só do ponto de vista ofensivo, mas pelo todo a gente ter feito uma partida segura. Mesmo quando o adversário teve a bola, a gente conseguiu impedir que pudesse gerar consequência no nossos sistema defensivo. Eu acho que o placar foi compatível com a atuação. Foi construído em dois tempos distintos: no primeiro tempo foi um placar mínimo e no segundo a gente conseguiu um 3 a 0", afirmou.



Artilheiro do Fluminense, Fred novamente voltou a marcar. O atacante, de 37 anos, fez o seu quarto gol em três jogos pelo clube carioca na temporada e teve a sua importância destacada pelo treinador.

"O Fred é um jogador que dispensa comentários. Os quase 400 gols são o cartão de visitas do Fred. Sempre vou formatar meu times com características para alimentar o centroavante, mas não só de cruzamentos laterais. Entendo que um jogador completo, como o Fred é, tem condição de fazer gols como esse. Com infiltração, pequenas diagonais curtas para gol, para finalizar também perto do goleiro. Ele vive uma grande fase. Tenho certeza que a experiência dele vai ser muito grande para nos ajudar o ano inteiro, principalmente na Libertadores", disse.