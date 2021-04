Fred voltou a balançar a rede: artilheiro marcou o gol de número 399 na carreira fotos LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 19:06

Rio - O atacante Fred está agora a um gol de alcançar a marca de 400 tentos na carreira. Na última terça-feira, o jogador balançou as redes na vitória contra o Macaé pelo Campeonato Carioca. O centroavante tem contrato até julho de 2022 com o Tricolor, mas já reafirmou que pretende ficar na equipe carioca mesmo após encerrar a carreira como jogador.

"O meu sonho é realmente permanecer no lugar que eu tenho prazer de estar todos os dias, onde tenho carinho e prazer de me dedicar todos os dias. Sair de baixo e dar a volta por cima, ganhar, fazer gols. Está na minha veia o DNA de vitória e o Fluminense tem esse DNA de sempre ganhar, conquistar algo. Mas não sei o que será no futuro", disse Fred, antes de completar:

"Quero aproveitar o máximo possível esse um ano e três meses que tenho de contrato, que depois eu paro, se Deus quiser. É o planejamento. Depois vamos ver o que Deus tem pra gente. Seria um prazer muito grande poder ajudar de alguma forma", encerrou o atacante em coletiva após a vitória na última terça-feira.