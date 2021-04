Fred tem início goleador na temporada de 2021 Lucas Merçon/Fluminense

Mais do que Libertadores ou o próprio Campeonato Carioca, o torcedor do Fluminense vive a expectativa de comemorar neste domingo o gol 400 de Fred na carreira. Com 399, o ídolo terá mais uma oportunidade contra o Nova Iguaçu, às 18h no Maracanã. E se depender de seu retrospecto de início de temporada, os tricolores não vão esperar muito pela marca.

Com quatro gols em três partidas, Fred repete o desempenho de outros inícios de temporada recentes. Em 2019, pelo Cruzeiro, o centroavante marcou quatro gols nos cinco primeiros jogos e só passou em branco em um. Já em 2017 pelo Atlético-MG, chegou a balançar as redes adversárias 16 vezes nos 13 primeiros jogos. E em 2016, pelo Fluminense, ele fez seis gols em quatro partidas e só não marcou na primeira, quando foi expulso.



E apenas duas vezes nessas últimas temporadas Fred não foi bem. Em 2020, já pelo Fluminense, o centroavante só balançou a rede no sétimo jogo. Mas tem a ressalva de só ter começado a atuar em junho, após a paralisação do futebol. E em 2018, pelo Cruzeiro, fez apenas um gol em 9 partidas, até sofrer grave lesão que o deixou parado por seis meses.



Aliás, o bom início de Fred costuma ser um termômetro de suas temporadas. Quando começa bem, costuma fazer mais de 20 gols no ano. Foi assim em 2019 (21), 2017 (30) e 2016 (23). Mas por enquanto, o torcedor fica na expectativa do gol 400. Mais até do que o próprio camisa 9.



" Na verdade, não penso nisso (gol 400). Lógico que o pessoal me manda, a torcida está mais ansiosa que eu (risos). Acho que é uma coisa que tem que acontecer naturalmente", declarou Fred após chegar mais perto da marca, ao fazer o gol 399 contra o Macaé.

O Fluminense deve ir a campo com: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Luiz Henrique, Kayky e Fred.