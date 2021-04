Emílio Ibrahim foi jogador do Fluminense em1948 e 1949 Acervo/Flu-Memória

O Fluminense divulgou uma nota na noite de sábado (10) lamentando a morte do ex-jogador e engenheiro Emílio Ibrahim. Ele tinha 95 anos e teve uma parada cardíaca na sexta. Na partida deste domingo (11) contra o Nova Iguaçu, no Maracanã, será respeitado um minuto de silêncio como homenagem póstuma.



Ex-meia-direita, Emílio Ibrahim jogou 26 partidas pelo Fluminense em 1948 e 1949, e marcou nove gols. Ele veio da cidade mineira de Mariana e jogou com diversos ídolos do clube, como Castilho, Bigode e Orlando Pingo de Ouro, além do técnico uruguaio Ondino Vieira. Com eles, conquistou o Torneio Municipal.



Torcedor do Fluminense, ele abandonou o futebol aos 23 anos para dedicar-se à engenharia. Em 1952 formou-se engenheiro civil pela Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil. Emílio Ibrahim foi presidente da ADEG (Administração dos Estádios da Guanabara), e dirigiu o acabamento do Maracanã e a reforma do Teatro Municipal e da Lapa.

Também foi Secretário de Obras e Serviços Públicos do Estado do Rio, onde inaugurou a subadutora do Guandu, na Barra da Tijuca. Ele ainda presidiu a C.B.T.U. (Companhia Brasileira de Trens Urbanos).

Emílio Ibrahim foi enterrado no sábado e deixa um filho, Paulo Emílio, e duas netas, Carolina e Bianca.