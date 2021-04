Por Lance

Publicado 11/04/2021 16:50

Rio - Falta apenas um gol para Fred chegar aos 400 na carreira. Enquanto o atacante diminui a expectativa pela marca nas entrevistas, a torcida vive a empolgação para ver o camisa 9 balançar a rede. Através das redes sociais, os tricolores iniciaram a campanha #FredDay, em alusão ao #NeyDay, movimento criado no ano passado para apoiar Neymar em dias de jogos grandes. Neste domingo, o Tricolor enfrenta o Nova Iguaçu, às 18h.

Até o perfil oficial do Fluminense entrou na brincadeira, relembrando até um gol de Fred contra o adversário desta noite, no Maracanã. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Carioca e pode encaminhar a vaga na semifinal do Estadual para o Flu.Com 399 gols no total, Fred também mira o lugar de segundo maior artilheiro da história do Fluminense. Com 181 gols, ele está a três de distância de Orlando Pingo de Ouro. Veja a seguir alguns tuítes de torcedores.