Fred comemora o gol 400º da carreira e comemora com Nenê, em gratidão pela assistência Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 20:02

Rio - A união de gerações do Fluminense fez a diferença na vitória por 3 a 1 sobre o Nova Iguaçu. Do golaço de Kayky, de 17 anos, ao oportunismo de Fred, que marcou o 400º gol da carreira, o Tricolor, que ainda viu John Kenndy ampliar nos acréscimos, não teve dificuldade para confirmar o favoritismo neste domingo, no Maracanã, e ficou mais perto da vaga na semifinal da Taça Guanabara, em quarto lugar, com 16 pontos, e não pode ser ultrapassado por Botafogo e Madureira, com 12, na próxima rodada.

Esqueça o primeiro tempo. Apesar do domínio de posse de bola, o Fluminense pecou no último passe, assim como no excesso de duas joias: Luiz Henrique e Kayky. Com a missão de ajudar a municiar Fred, a dupla prendeu demais a bola e chegou a levar bronca do camisa 9.

Com 17 anos, Kayky pode ter pecado pela pouca experiência, compensada pela qualidade acima da média. Mas isso é assunto para o segundo tempo. A mudança de postura determinou a alteração no placar. É bem verdade que Kayky não 'escutou' Fred, ao fazer fila na defesa do Nova Iguaçu e marcar um golaço, o segundo como profissional, aos sete minutos.

Na contagem regressiva pelo gol de número 400 da carreira, Fred cumpriu a missão. Aos 17, após uma envolvente troca de passes entre Martinelli, Luiz Henrique e Nenê, o camisa 9 ampliou o marcador, assinalando o 182º gol pelo Tricolor. A 'festa' abriu a guarda do Fluminense. No minuto seguinte, Anderson Kunzel, livre de marcação, finalizou sem chances de defesa para Marcos Felipe.

O Fluminense, renovado com as mexidas de Roger Machado, acelerou ainda mais e jogo e teve a chance de aumentar a vantagem com Nenê e Gabriel Teixeira. Mas coube a John Kennedy, outra joia da base, a chance de marcar o último gol da noite, aos 47.

Com aplausos do próprio Fred e dos demais companheiros, a joia, negociada com o Manchester City por 10 milhões, cerca de R$ 67 milhões,

FLUMINENSE X NOVA IGUAÇU



Local: Maracanã

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Gols: 2º tempo - Kayky (7 minutos), Fred (17 minutos), Anderson Kunzel (18 minutos) e John Kennedy (47 minutos)

Cartões amarelos: Wellington, Yago Felipe; Dieguinho, Luis Henrique

Cartões vermelhos: -

Público: Jogo com os portões fechados



Fluminense: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Wellington (Yago Felipe), Martinelli, Nenê (Caio Paulista); Kayky (Lucca), Luiz Henrique (Gabriel Teixeira) e Fred (John Kennedy). Técnico: Roger Machado



Nova Iguaçu: Luis Henrique, Leonardo, André Santos, Gilberto e Rafinha; Abuda, Vandinho (Raphael Carioca), Kunzel e Dieguinho (Baggio); Yan (Andrey) e Canela (Luã). Técnico: Carlos Vitor