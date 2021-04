Fred comemorou o gol de número 400 na carreira: 182 deles foram com a camisa do Fluminense Daniel Castelo Branco

Rio - A contagem regressiva pelo 400º gol da carreira de Fred acabou na noite deste domingo, na vitória do Fluminense sobre o Nova Iguaçu, por 3 a 1. O resultado que deixou a equipe mais perto classificação para a semifinal da Taça Guanabara ficará marcado na história do clube e no currículo do camisa 9, um dos maiores ídolos do Tricolor.

"É uma marca importante para mim, marca pessoal. Mas além disso tudo estou feliz porque conseguimos quebrar esse jogo tão equilibrado e bem executado pelo Nova Iguaçu. Quero agradece nossa torcida que fez o #FredDay. Vou continuar dando minha vida para fazer esses gols. Feliz demais por essa marca, feliz pelos gols", disse o camisa 9, que soma 182 gols pelo Fluminense.

Autor do gol mais bonito da noite, Kayky, de apenas 17 anos, marcou apenas o segundo como profissional e ainda está distante da contagem de Fred. Considerado uma das maiores promessas de Xerém, o atacante está negociado com o Manchester City, da Inglaterra, numa negociação de aproximadamente R$ 67 milhões.

"Faltam 398 (risos). Eles sempre falam para eu ir para cima, para aproveitar minha velocidade. Graças a Deus fui feliz, consegui dar os dribles. E fiz o meu melhor, o mano a mano. Fred falou que estou começando bem", disse Kayky.