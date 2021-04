Fluminense está perto de fechar a contratação de Cazares Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 19:52

Rio - O Fluminense acertou nesta segunda-feira a contratação do meia Cazares, que estava no Corinthians. O clube chegou a um acordo salarial com o jogador equatoriano, que será mais um reforço para a Libertadores e assinará até o fim de 2022.

Agora, o Tricolor aguarda apenas a liberação do Corinthians para anunciar a contratação. O clube paulista não deve se opor, já que Cazares está fora dos planos devido ao alto salário e tem contrato apenas até junho. Os vencimentos oferecidos pelo Fluminense são menores dos que os que ele recebia no clube paulista.

Cazares é o terceiro reforço do Fluminense para a temporada. Antes, o clube fechou com o volante Wellington e o lateral Samuel Xavier. A chegada dos zagueiros David Braz, do Grêmio, e Manioel, do Cruzeiro, estão bem encaminhadas.