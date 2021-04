David Braz Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 09:00

Rio - Acertado com Manoel, Cazares, Abel Hernández e Raúl Bobadilla, o Fluminense também está bem perto de contratar David Braz. No entanto, o jogador do Grêmio não chegará esta semana para fazer exames médicos pelo Tricolor. Isso porque testou positivo para a Covid-19. As informações são do portal "globoesporte.com".

Vetado da partida contra o Independiente del Valle, o jogador, de 33 anos, não deverá mais vestir a camisa do Grêmio e deverá chegar ao Fluminense, após cumprir quarentena. O Tricolor terá que inscrevê-lo na Libertadores na lista provisória na fase de grupos.

Com a contratação desses cinco jogadores, o Fluminense apenas aguarda a conclusão envolvendo Willian Bigode para fechar o ciclo de reforços para a Libertadores. O atacante do Palmeiras, de 34 anos, está disputando a final da Recopa Sul-Americana e somente após a partida contra o Defensa y Justicia, nesta quarta-feira, ele irá definir o seu destino.