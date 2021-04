Alef Manga em ação com a camisa do Voltaço Foto: André Moreira / Volta Redonda FC

Publicado 13/04/2021 12:00

Rio - Artilheiro do Campeonato Carioca, o atacante Alef Manga já foi ventilado no Flamengo, Vasco e no Botafogo. Nesta terça-feira, o jogador do Volta Redonda teve o seu nome vinculado ao Fluminense pela primeira vez. Em entrevista ao portal "NetFlu", o empresário do atleta Marlei Feliciano afirmou que um intermediário procurou informações sobre o jogador e perguntou se havia interesse no staff do atleta que ele jogasse no Tricolor.

"Teve um intermediário que me procurou perguntando se me permitia liberar o atleta para tentar levá-lo ao Fluminense. Vou ficar muito feliz se o Flu me procurar, seja o Mário ou o Paulo Angioni. Combinei com o Volta Redonda de o jogador ficar até o final do Carioca, mas futebol é dinâmico. Eu não recebi ninguém diretamente, mas um colega, um agente veio e me disse que teria como colocar o jogador no Fluminense, que teria acesso. Eu mesmo não liguei para oferecer ao Flu, porque, graças a Deus, o atleta vem sendo monitorado por vários clubes. Se o Fluminense quiser o atleta, terá de ser rápido", afirmou.



Artilheiro do Carioca com oito gols, Alef Manga tem contrato com o Volta Redonda. O clube que deseja contratar o jogador de 26 anos terá que fazer um investimento de ao menos R$ 2,5 milhões, de acordo com o clube de Vale do Aço. Marlei Feliciano reiterou que não houve um contato formal do Fluminense, mas salientou que seu atleta está sendo procurado por diversos clubes do país.

"Eu só considero contato quando é o presidente ou o diretor de futebol que me liga. O Fluminense é um grande clube. Não tenho dúvidas que o Alef seria a solução de gols para qualquer clube que o contrate. Basta ver os números dele nesta temporada, fazendo um gol por jogo. Ele vai sair do Volta Redonda para disputar o Brasileirão da Série A, no mínimo", disse.