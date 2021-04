Naturalizado, Bobadilla tem passagem pela seleção do Paraguai Divulgação

Por O Dia

13/04/2021

Rio - O atacante Raúl Bobadilla, de 33 anos, está perto de ser oficializado como novo reforço do Fluminense. Em entrevista ao portal "Netflu", o empresário do jogador, Juan Barchetta, disse que o atleta deve chegar ao Rio nesta quarta-feira para assinar com o Tricolor.

"Com relação a pandemia, não preocupa. Estamos cientes disso e é no mundo inteiro. O jogador deve chegar ao Rio amanhã, por volta do meio dia e meia, para finalizar o acerto com o Fluminense", disse o empresário.



Bobadilla, que é argentino naturalizado paraguaio, será emprestado ao Fluminense até o fim deste ano com opção de compra ao fim do contrato.