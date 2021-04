Cazares Rodrigo Coca / Corinthians

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 15:48

Rio - Perto de ser anunciado como reforço do Fluminense, o meia Cazares foi motivo de atenção redobrada por parte da diretoria. Segundo o portal "UOL", os dirigentes tricolores, antes de fecharem a contratação, avaliaram os problemas extracampo nos quais o equatoriano se envolveu nos últimos anos.

O técnico Roger Machado, que trabalhou com Cazares no Atlético-MG, foi quem saiu em defesa do meia e convenceu a cúpula a avançar na negociação. O treinador acredita que pode fazer com que o jogador reencontre seu bom futebol.



Além de Cazares, o Fluminense está por detalhes de anunciar as contratações dos zagueiros David Braz, do Grêmio, e Manoel, que estava no Cruzeiro, e dos atacantes Raúl Bobadilla, ex-Guaraní (PAR), e Abel Hernández, do Internacional.