Manoel é o novo reforço do Fluminense Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 16:03

Rio - O Fluminense anunciou na tarde desta quarta-feira a contratação do zagueiro Manoel, de 31 anos, ex-Cruzeiro. O jogador chega ao clube sem custos e assinou contrato até abril de 2023. Ele já está trabalhando no CT Carlos Castilho desde a última terça.

Publicidade

"Minha chegada foi muito leve. Todo mundo me recebeu muito bem. Tem alguns jogadores no elenco com quem eu já joguei junto, já conheço. Então eu fico mais à vontade, mais tranquilo. Me senti em casa, de verdade", disse Manoel.



"Ano passado o Fluminense fez um grande campeonato. Tem grandes zagueiros, e eu estou aqui para ajudar o clube, dentro e fora de campo com minha experiência. Estou feliz e quero contribuir", completou.

Publicidade

Além do Cruzeiro, Manoel também vestiu as camisas de Athletico-PR, Corinthians e Trabzonspor (TUR).