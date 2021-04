Michel Araújo Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 12:00 | Atualizado 15/04/2021 12:02

Rio - Enquanto acerta a contratação de reforços para a Libertadores, o Fluminense se despede de um dos jogadores importantes que ajudaram a equipe carioca na classificação para a Libertadores no ano passado. O Tricolor aceitou a oferta do Al Wasl, dos Emirados Árabes, e negociou o meia Michel Araújo por empréstimo. A informação foi dada em primeira mão pelo portal "Saudações Tricolores".

O Fluminense irá receber 500 mil dólares (cerca de R$ 2,81 milhões) por um ano de empréstimo do jogador. O clube árabe tem a opção de compra em definitivo por (cerca de R$ 16,89 milhões) pelo uruguaio, de 24 anos. Esta foi a segunda oferta do Al Wasl pelo jogador.



Inicialmente, Michel Araújo havia recusado deixar o Fluminense, porém, a oferta maior somada à pouca utilização pelo técnico Roger Machado nos últimos jogos do clube carioca fez Michel Araújo se atrair pela ida para o time árabe.

Nos Emirados, o uruguaio irá encontrar Odair Hellmann, ex-treinador do Fluminense. Foi sob o comando do treinador em 2020 que Michel viveu o seu melhor momento, sendo titular do Tricolor no Brasileiro. Ao todo, Michel atuou em 44 jogos pelo Tricolor e fez dois gols.