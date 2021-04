Abel Hernández Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 13:48

Rio - Após Manoel e Cazares, o Fluminense regularizou a situação de mais um reforço contratado. O atacante Abel Hérnandez, de 30 anos, foi registrado no BID e está liberado para defender o Tricolor. O jogador uruguaio ainda não foi anunciado oficialmente.

Abel chegou ao Rio na última quinta-feira e fez exames médicos. O uruguaio foi contratado para ser ficar como opção para Fred, ídolo e centroavante do Fluminense, que já tem 37 anos e dificilmente terá condições de ser titular em boa parte dos jogos da temporada.



Com passagens pelo Palermo, da Itália, e pelo Hull City, da Inglaterra, o atacante chegou ao futebol brasileiro no meio do ano passado. Ele defendeu o Internacional, mas acabou não conseguindo se firmar e rompeu o vínculo com o Colorado para acertar com o Fluminense.