Publicado 16/04/2021 14:12

O Grêmio anunciou nesta sexta-feira a rescisão de contrato com David Braz em comum acordo. Com isso, o zagueiro de 33 anos está livre para assinar com o Fluminense.

David Braz já tinha acertado com o Tricolor das Laranjeiras, mas sua saída do clube gaúcho foi adiada por causa dos compromissos na pré-Libertadores. Entretanto, o zagueiro testou positivo para covid-19 e somente na próxima semana deve se apresentar ao Fluminense.



Além de Braz, o Fluminense acertou as contratações de Cazares, Manoel, Abel Hernández e Bobadilla. Os três primeiros já foram regularizados na CBF e têm condições de estrear.