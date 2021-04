Fluminense vai para sua sétima Libertadores Reprodução

Por Pedro Logato e Venê Casagrande

Publicado 16/04/2021 17:04 | Atualizado 16/04/2021 17:39

Rio - O Jornal O Dia teve acesso à lista dos 45 inscritos que o Fluminense já inscreveu na Conmebol para a disputa da Libertadores 2021. O Tricolor faz a sua estreia pela competição na próxima quinta-feira, contra o River Plate, às 19 horas, no Maracanã.



Os três reforços contratados pelo Fluminense para o começo do Carioca estão inscritos: o zagueiro Rafael Ribeiro, o lateral-direito Samuel Xavier, o volante Wellington. O Tricolor pode adicionar mais cinco nomes até este sábado (17) para preencher 50, número permitido pela Conmebol. O Flamengo, que já divulgou oficialmente a lista, optou pelo número máximo de jogadores.

Recentemente, o Fluminense acertou as contratações do zagueiro Manoel, do meia Cazares e do atacante Abel Hernández. Além deles, o clube carioca está perto de anunciar o zagueiro David Braz e o atacante Raúl Bobadilla. Então, a tendência é que a diretoria tricolor envie o nome desses cinco atletas para a Conmebol até este sábado.



VEJA OS 45 NOMES JÁ INSCRITOS PELO FLUMINENSE NA LIBERTADORES:

1 - Marcos Felipe

2 - Samuel Xavier

3 - Matheus Ferraz

4 - Luccas Claro

5 - Yuri

6 - Egídio

7 - Lucca

8 - Wellington

9 - Fred

10 - Ganso

11 - Nenê

12 - João Lopes

13 - Frazan

14 - Danilo Barcelos

15 - Michel Araújo

16 - Fernando Pacheco

17 - Caio Paulista

18 - Matheus Martins

19 - João Neto

20 - Yago Felipe

21 - Igor Julião

22 - Pedro Rangel

23 - John Kennedy

24 - Gustavo Ramalho

25 - Metinho

26 - Rai

27 - Muriel

28 - Samuel

29 - Alexandre

30 - Miguel

31 - Calegari

32 - Daniel

33 - Nino

34 - Luiz Henrique

35 - André

36 - Caio Vinicius

37 - Kayky

38 - Martinelli

39 - Gabriel Teixeira

40 - Davi

41 - Wallace

42 - Rafael Ribeiro

43 - Marcos Pedro

44 - Higor

45 - John Everson