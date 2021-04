David Braz aparece no BID como jogador do Fluminense Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 18:00

Rio - O Fluminense tem mais um reforço confirmado para a Libertadores. Antes mesmo de ser anunciado oficialmente, o zagueiro David Braz teve seu novo vínculo publicado no BID e já está regularizado. Assim como aconteceu com Cazares e Abel Hernández, ele já aprece vestindo a camisa tricolor.

Apesar da regularização, David Braz ainda não iniciou os trabalhos no Fluminense. O jogador testou positivo para Covid-19 e só se apresentará no CT Carlos Castilho quando estiver recuperado e não houver qualquer risco de contagio.



Além de David Braz, o Fluminense acertou nesta semana as contratações do zagueiro Manoel, do meia Cazares e do atacante Abel Hernández. O uruguaio Raúl Bobadilla é outro que deve chegar em breve.