Destaque do site do jornal Olé usa trocadilho com Fluminense para definir a goleada do River Plate antes de confronto pela Copa Libertadores Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 13:29

Rio - O River Plate segue atropelando os adversários na Argentina. Com dois gols de Borré e três assistências do jovem Julián Álvarez, a equipe comandada por Marcelo Gallardo goleou o Central Córdoba por 5 a 0, no último jogo antes da estreia na Copa Libertadores, contra o Fluminense, na próxima quinta-feira, às 19h, no Maracanã.

E como o próximo adversário é brasileiro, o jornal Olé, usou trocadilho com o nome do clube tricolor carioca: River te fulminense... trocando a ordem das letras para fazer alusão à atuação fulminante do time de Buenos Aires.



Em boa fase, o River Plate é vice-líder do Grupo A, com 18 pontos, dois atrás do Colón. Adversário do Flamengo na estreia da Libertadores, o Vélez Sarsfield lidera de forma isolada a competição, com 22 pontos conquistados, seis à frente do Talleres.