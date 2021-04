Fred Lucas Mercon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 10:04 | Atualizado 20/04/2021 10:52

Rio - Principal referência do Fluminense, o atacante Fred concedeu entrevista coletiva para falar sobre a estreia da equipe na Libertadores. Ao comentar sobre o River Plate, o atacante admitiu que os argentinos são favoritos, mas pregou sobre a importância de o clube carioca se comportar de maneira agressiva na partida no Maracanã.

"Nós respeitamos muito os nossos adversários, com o River não será diferente, mas temos que ter responsabilidade e ousadia para agredir eles em todo instante. Futebol é dinâmico e muitos momentos as equipes se alteram bastante. Mas nós queremos agredir o máximo. Sabemos que eles são os favoritos, não somente no grupo mas na Libertadores, mas sabemos da nossa força, estamos confiantes e vamos dar a nossa vida", afirmou.



Ao abordar os primeiros adversários do Fluminense na competição, o atacante afirmou que o Tricolor terá confrontos complicados. Por conta disso, Fred acredita que uma vitória na estreia seja bastante importante para dar moral aos jogadores no torneio.

"Acredito que será uma fase de grupos muito complicada. Então é muito importante começar com essa vitória, para passar respeito, por uma questão emocional também. É o nosso objetivo e nos daria uma confiança muito grande na competição", disse.