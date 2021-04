Fred vem sendo destaque do Fluminense nesta Libertadores Luis Robayo / Pool / Afp

Com um início de temporada digno de seus melhores momentos na carreira, Fred chegou a oito gols em sete jogos após marcar duas vezes na vitória fora de casa do Fluminense por 2 a 1 sobre o Santa Fé (COL), pela Libertadores. Graças a esse desempenho, o ídolo da torcida tricolor tornou-se o segundo maior artilheiro da história do clube e se emocionou. Mas não deve parar apenas nessa marca.



Ao chegar a 185 gols e superar Orlando Pingo de Ouro (184), Fred sobe mais um degrau na sua idolatria. Além disso, o camisa 9 já é o maior goleador do Fluminense em Libertadores, marcando 11 vezes (fez os três do time nesta edição), e tornou-se o quarto maior artilheiro brasileiro da competição, com 21 gols ao todo. Se continuar nesse ritmo, pode superar Célio (22) e Palhinha (25), e se aproximar de Luizão (29).



"Atingir essa marca em um jogo tão importante, com tudo o que aconteceu, com essa viagem desgastante pra gente... Dá sensação que nem nos melhores sonhos eu poderia pensar numa situação dessa. Estou feliz pela vitória, pela marca, e só quero agradecer a cada um que se emocionou. Amo você, torcida tricolor", disse um emocionado Fred.



E tudo aconteceu após o retorno ao clube onde é ídolo, num momento em que estava em baixa e desacreditado na carreira. A relação com o Fluminense e a torcida mostrou-se um importante motivador de Fred, que vê o bom início de Libertadores como a possibilidade de que é possível sonhar com algo grande na temporada.



"Parece que estou dentro da casa de cada um pelas mensagens que recebo, e o que eu tento fazer é retribuir dentro de campo. Espero que mais gols possam vir. A gente já resgatou esse espírito desde o ano passado. E, hoje, mais uma vez, comemoramos com a música 'Time de Guerreiros'. Nosso time está encorpando. Então vamos continuar crescendo a cada jogo para buscarmos títulos importantes nesta temporada", avisou.